Представитель Ходорковского опровергла слухи о его кампании против Путина

Представитель экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что он планирует пустить 100 млн евро, размороженные на его ирландском счету, на финансирование информационной кампании против президента РФ Владимира Путина, пишет «Газета.Ru».

«Это неправда. Речь идет о том, что он собирается потратить часть этих денег, которая пока не оговаривается, на развитие "Открытой России". Это большая разница», — пояснила Писпанен.

По ее словам, вероятным приоритетом при расходовании средств со счета Ходорковского в Ирландии станут новые медиапроекты экс-главы ЮКОСа. Ранее стало известно, что он в начале следующего года собирается запустить пять стартапов в сфере медиа, которые станут частью его проекта «Открытые медиа».