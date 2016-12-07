Экспертиза «Полит.ру»: Обвинять в госизмене за СМС нельзя, если оно адресовалось частному лицу

Действия Инги Тутсиани, осужденной за госизмену из-за отправленного смс с сообщением о перемещении войск, возможно, не образуют состава преступления, если это СМС адресовалась частному лицу, не связанному с госструктурами. Такое мнение высказал «Полит.ру» Федор Козлов, управляющий партнер чикагской юридической компании Law Office of Fedor Kozlov & Associates.

«В соответствии со ст. 5 федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», сведения о дислокации войск относятся к государственной тайне. Однако в ст. 275 УК РФ оговорен ряд условий, при которых разглашение этих сведений может считаться государственной изменой. Соответствующие сведения должны быть переданы иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям.

Если Инга Тутсиани передала сообщение частному лицу, не связанному с государственными структурами Грузии или прочими организациями, перечисленными выше, то ее действия не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ», – сказал Федор Козлов.

В то же время юрист отметил, что тот факт, который подчеркивала сама Инга Тутсиани и ее знакомая Екатерина Харебава – что СМС было отправлено представителю государства, с которым Россия не находилась в состоянии войны – сам по себе не имеет решающего значения.

«При оценке позиции суда также важно учесть, что закон налагает запрет на передачу секретной информации любому иностранному государству, а не только лишь странам, с которыми Россия находится в состоянии войны», – объяснил Федор Козлов.

Напомним, информация об Инге Тутсиани появилась в СМИ из рассказов гражданки Грузии Екатерины Харебавы, которую приговорили к лишению свободы за шпионаж из-за отправки СМС подобного же содержания. Эту информацию предали гласности адвокаты объединения «Команда 29».

Тутсиани, по их сведениям, была осуждена Краснодарским судом в июне 2014 года за государственную измену и отбывает наказание, возможно – в вологодской исправительной колонии. Сообщалось, что Инга, переписываясь с гражданином Грузии, отправила ему СМС, а через несколько лет это стало поводом для предъявления обвинения.

По данным объединения, с 2013 года порядка десяти человек были приговорены Краснодарским краевым судом за государственную измену и шпионаж, причем целому ряду из них приговоры выносил один и тот же судья — Владимир Кобзев.