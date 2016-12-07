Украину назвали самой коррумпированной страной Европы

Европейский суд аудиторов (ЕСА) признал, что Украина считается самой коррумпированной страной Европы. Об этом сказано в докладе «Помощь Евросоюза Украине», опубликованном на сайте ведомства.

В документе говорится, что помощь Евросоюза с 2007 по 2015 году оказала «ограниченное влияние», а достигнутые результаты остаются «хрупкими», и результаты борьбы с коррупцией еще предстоит увидеть.

Авторы доклада констатировали, что олигархические кланы продолжают оказывать решающее влияние на экономику, политику и СМИ Украины.

«Во время проведения нашего аудита мы видели сильную политическую приверженность реформированию государственного управления. Но изменения в системе управления поставили под угрозу реформы, и низкий уровень заработной платы открыл возможности для коррупции. Необходимы дальнейшие шаги для достижения целей», — заявил дин из авторов доклада, член ЕСА Сабольч Фасакас.

В заключении к докладу ЕСА сказано, что Еврокомиссия должна сделать более эффективной помощь Украине в газовом секторе.

«Диалог между Украиной и ЕС по газу был затронут колеблющейся приверженностью Украины и расходящимися мнениями в Евросоюзе. Проект помощи ЕС по улучшению управления и безопасности поставок включал условия, которые были расплывчаты и которые трудно оценить. Для контроля порой не хватало данных высокого качества, а совместная отчетность Украины и ЕС не предоставляла достаточно подробного объяснения», — констатирует ЕСА.