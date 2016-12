Очевидцы предположили гибель всех пассажиров упавшего пакистанского лайнера

Чиновник, побывавший на месте крушения пакистанского самолета, заявил, что, скорее всего, все пассажиры и экипаж лайнера погибли. Об этом он сообщил Reuters.

«Все тела повреждены огнем до неузнаваемости. Разбросаны обломки», — сказал местный чиновник Тадж Мухаммад Хан.

По его словам, очевидцы падения самолета рассказали, что он «был охвачен огнем, прежде чем столкнуться с землей».

