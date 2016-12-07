Очевидцы предположили гибель всех пассажиров упавшего пакистанского лайнера
Чиновник, побывавший на месте крушения пакистанского самолета, заявил, что, скорее всего, все пассажиры и экипаж лайнера погибли. Об этом он сообщил Reuters.
«Все тела повреждены огнем до неузнаваемости. Разбросаны обломки», — сказал местный чиновник Тадж Мухаммад Хан.
По его словам, очевидцы падения самолета рассказали, что он «был охвачен огнем, прежде чем столкнуться с землей».
UPDATE: Plane with some 47 people on board crashes in north Pakistan https://t.co/7v4amWcobm pic.twitter.com/KWFdtucx4C— Reuters Pakistan (@ReutersPakistan) 7 декабря 2016 г.
7 декабря стало известно, что во время выполнения рейса из города Читрал в Исламабад с радаров пропал самолет пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines.
Позже местная полиция сообщила, что самолет упал и разбился в районе города Хавелиан.
Авиакомпании Pakistan International Airlines сообщила, что на борту лайнера находились 42 пассажира и пятеро членов экипажа.