07 декабря 2016, 17:57
СМИ нашли возможную причину падения самолета в Пакистане
Причиной падения пассажирского самолета ATR 42 в Пакистане могла стать неисправность двигателя. Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на данные источника.
По его словам, пилот лайнера перед катастрофой говорил диспетчерам о проблеме с двигателем. После этого связь с бортом прервалась.
Самолет с 47 людьми на борту следовал из Читрала в Исламабад. В районе города Хавелиан в гористой местности обнаружены его обломки.
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