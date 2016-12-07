СМИ нашли возможную причину падения самолета в Пакистане

Причиной падения пассажирского самолета ATR 42 в Пакистане могла стать неисправность двигателя. Об этом сообщает Daily Pakistan со ссылкой на данные источника.

По его словам, пилот лайнера перед катастрофой говорил диспетчерам о проблеме с двигателем. После этого связь с бортом прервалась.

Самолет с 47 людьми на борту следовал из Читрала в Исламабад. В районе города Хавелиан в гористой местности обнаружены его обломки.