Дерипаска решил судиться с Кипром за потерянные инвестиции

Российский бизнесмен Олег Дерипаска от своего имени подал в суд на государство Черногория с требованием компенсации в размере «сотен миллионов евро» за незаконную экспроприацию его инвестиций, передает РИА Новости.

Соответствующее заявление сделал Андрей Петрушинин — директор по связям с общественностью Центрально-европейской алюминиевой компании (ЦЕАК), которая является дочерней структурой возглавляемой Дерипаской En+ Group.

Эта компания до середины 2013 года управляла всеми черногорскими предприятиями, частично находившимися в собственности российского бизнесмена.

По словам Петрушинина, еще одной причиной подачи иска стало выдвинутое Дерипаской в адрес кипрских властей обвинение в нарушении инвестиционных соглашений.

Истец настаивает на проведении арбитражного разбирательства по правилам Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL), ссылаясь при этом на двустороннее инвестиционное соглашение между РФ и Союзной Республикой Югославией от 1995 года.

Петрушинин уточнил, что место проведения слушаний будет определено позднее.

Дерипаска считает, что Кипр незаконно присвоил его инвестиции в Комбинат алюминия Подгорица (КАП) и Рудник бокситов Никшич (РБН), в которых он приобрел контрольные доли около десяти лет назад. Оба предприятия, по словам представителя российского бизнесмена, были государственными и находились в плохом состоянии, поэтому кипрские власти подыскивали для них инвестора.

Однако впоследствии, как утверждает Петрушинин, Кипр нацелился на выведение КАП и РБН из-под контроля российского инвестора, и в результате в 2013 году первое предприятие было объявлено неликвидным, что «уничтожило полную стоимость инвестиций господина Дерипаски».