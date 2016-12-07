Захарова пообещала аналогичный ответ на ограничение поездок дипломатов по США

Ограничение права передвижения российских дипломатов по США повлечет аналогичные меры для американских сотрудников диппредставительств в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижение собственных представителей в России, им следует иметь в виду, что в дипломатии все основывается на принципе взаимности. Проще говоря, будет аналогичное отношение к американским дипломатам в России», — отметила Захарова.

30 ноября Палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому российским дипломатам разрешается совершать поездки более 25 миль (40 км) от посольства или консульства лишь при одобрении ФБР.