07 декабря 2016, 14:14
Захарова пообещала аналогичный ответ на ограничение поездок дипломатов по США
Ограничение права передвижения российских дипломатов по США повлечет аналогичные меры для американских сотрудников диппредставительств в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Если нынешние власти США хотят заодно ограничить передвижение собственных представителей в России, им следует иметь в виду, что в дипломатии все основывается на принципе взаимности. Проще говоря, будет аналогичное отношение к американским дипломатам в России», — отметила Захарова.
30 ноября Палата представителей конгресса США приняла законопроект, согласно которому российским дипломатам разрешается совершать поездки более 25 миль (40 км) от посольства или консульства лишь при одобрении ФБР.
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