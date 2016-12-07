Минобороны РФ сообщило о контроле сирийских войск над 70% Алеппо

Центр примирения враждующих сторон российского министерства обороны в Сирии сообщил о том, что армии страны удалось освободить еще 15 кварталов города Алеппо и объединить под своим контролем около 70% территории восточных районов населенного пункта, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее стало известно о намерении сирийских властей объявить об окончательном освобождении Алеппо — но уже того, как оставшиеся там боевики массово сдадут оружие и покинут восточную часть города.

Этому заявлению предшествовали продолжительные переговоры между представителями сирийских властей и оккупировавшими восток Алеппо боевиками.

Сегодня днем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в восточной части Алеппо не осталось мирных жителей — только террористы, с которыми нецелесообразно вести переговоры.