По делу о гибели бразильских футболистов задержан глава авиакомпании

Власти Боливии задержали Густаво Варгаса — главу авиакомпании LaMia, которой летели бразильская футбольная команда «Шапекоэнсе», погибшая в результате крушения. Об этом сообщает BBC News.

Также, как пишет El Tiempo, задержаны двое других сотрудников авиакомпании — инженер и секретарь.

По предварительной информации, самолет упал из-за нехватки топлива. Из 77 человек, находившихся на борту, выжили шестеро.

Сам Варгас ранее заявлял, что экипаж по пути на футбольный чемпионат в Колумбию пропустил запланированную дозаправку в Боливии.