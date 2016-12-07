В Москве и Подмосковье более двух десятков человек задержали за экстремизм

В Москве и Московской области силовиками была организована масштабная спецоперация по задержанию подозреваемых в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Операцию проводило сразу три ведомства — ФСБ, центр "Э" МВД России, а силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии. По предварительным данным, задержаны 20 человек», — поведал он.

По данным источника, силовикам удалось задержать членов одной организованной группы. Это происходило по десяткам разных адресов.

Все задержанные подозреваются в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.

Других подробностей спецоперации пока нет.