Инфантино решил изменить правила чемпионата мира по футболу

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил увеличить число участников чемпионата мира до 48 команд и поделить их на 16 групп, сообщает AFP со ссылкой на источник в организации.

Предложенные Инфантино изменения могут вступить в силу с чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году.

Предполагается, что президент ФИФА расскажет о своей инициатива на заседании совета федерации 9-10 января в Цюрихе.

В октябре Инфантино утверждал, что большинство членов совета футбольной федерации положительно относятся к его идее расширить финальную часть ЧМ по футболу до 40 или 48 участников.

Пока, согласно правилам, в чемпионате мира по футболу могут принимать участие 32 национальные сборные, которые до этого показали высокие результаты на континентальных отборочных турнирах. Все вышедшие в финал ЧМ команды делятся на восемь групп по четыре в каждой.