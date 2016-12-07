Трамп уволил члена переходной команды из-за ретвита слухов о Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп 6 декабря уволил сына назначенного советника по безопасности Майкла Флинна-младшего. Об этом информирует The New York Times.

На своей странице в Twitter он высказал мнение, что слухи о якобы причастности окружения Хиллари Клинтон к сексуальной эксплуатации детей достоверны.

«Пока не доказано, что PizzaGate ложь, это остается новостью. Они, кажется, забыли письма Подесты и множество других совпадений», — написал Флинн-младший.

Until #Pizzagate proven to be false, it'll remain a story. The left seems to forget #PodestaEmails and the many "coincidences" tied to it. https://t.co/8HA9y30Yfp — Michael G Flynn🇺🇸 (@mflynnJR) 5 декабря 2016 г.

Речь идет об опубликованной в октябре WikiLeaks переписке руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты. В ней якобы был обнаружен «секретный код» PizzaGate для передачи сведений о сексуальных связях с детьми. Кроме того, в интернете появилась информация о том, что Клинтон и Подеста руководят структурой для педофилов, одним из основателей которой является хозяин семейной пиццерии Comet Ping Pong Джеймс Алефантис, который вошел в топ-50 самых влиятельных людей Вашингтона по версии GQ.

После того, как пост Флинна-младшего был замечен общественностью, избранный вице-президент Майк Пенс заявил, что тот никогда не входил в переходную команду. Тем не менее, представитель администрации Трампа Джейсон Миллер, выступая на телеконференции, сообщил, что политик больше не работает на избранного президента.

Он не сообщил причины, по которой Флинн-младший покинул команду. Однако чуть позже два собеседника издания из команды Трампа подтвердили, что уход связан с твитом о причастности Клинтон, к пусть и фейковому, но сексуальному скандалу.