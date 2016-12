Трамп уволил члена переходной команды из-за ретвита слухов о Клинтон

Избранный президент США Дональд Трамп 6 декабря уволил сына назначенного советника по безопасности Майкла Флинна-младшего. Об этом информирует The New York Times.

На своей странице в Twitter он высказал мнение, что слухи о якобы причастности окружения Хиллари Клинтон к сексуальной эксплуатации детей достоверны.

«Пока не доказано, что PizzaGate ложь, это остается новостью. Они, кажется, забыли письма Подесты и множество других совпадений», — написал Флинн-младший.

Until #Pizzagate proven to be false, it'll remain a story. The left seems to forget #PodestaEmails and the many "coincidences" tied to it. https://t.co/8HA9y30Yfp