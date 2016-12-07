Белоруссия объяснила блокировку Tor борьбой с запрещенными сайтами

Министерство связи и информатизации Белоруссии заявило, что блокировка сети Tor вызвана не запретом анонимного выхода в интернет, а необходимостью ограничить доступ к запрещенным сайтам. Об этом сообщает «Белта».

Как пояснили чиновники, в стране законодательно закреплен запрет на обход блокировки к запрещенной информации в интернете. «Такие подходы применяются во многих странах мира. Беларусь не является первым государством, применяющим данную практику для ограничения доступа», — отметили в министерстве.

«В данном случае не преследуется цель запретить анонимный доступ пользователей в интернет. Задачей является ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим информацию, распространение которой запрещено. Доступ к этим сайтам ограничен в соответствии с законодательством Беларуси», - подчеркнули они.