Экс-сотрудник СКР проиграл иск к ФСБ по поводу командировки в Южную Осетию

Бывший сотрудник Следственного комитета России Игорь Степанов проиграл иск к ФСБ в Мещанской суде Москвы. Истец требовал обязать Федеральную службу безопасности разъяснить причины его командировки в Южную Осетию во время войны с Грузией 2008 года. Об этом сообщает РАПСИ.

Сам Степанов рассказал во время заседания, что неоднократно обращался в Следственный комитет и Минобороны с просьбой предоставить ему приказ, согласно которому группа сотрудников СКР в августе 2008 года была переправлена в Цхинвал.

Не получив документа, Степанов обратился в ФСБ, «которой подчиняется погранслужба и которая несомненно регистрирует перемещение больших групп сотрудников Следственного комитета с БТРами и на военных автомобилях».

Не получив ответа и от спецслужбы, он обратился в суд.

Степанов руководил отделом международно-правового сотрудничества СКР при прокуратуре России.

В 2011 году он перешел на работу в органы местного самоуправления Калужской области.

В ноябре 2016 года он сообщил о том, что начал сотрудничать с «Открытой Россией».