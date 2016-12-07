Трамп допустил возможность завести голдендудла в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что его семья вполне может завести домашнее животное, переехав в Белый дом после инаугурации, пишет The Washington Post.

Пока что в этом смысле Трамп выделяется на фоне подавляющего большинства президентов Соединенных Штатов: он станет первым за полтора века главой Белого дома, в семье которого нет ни одного домашнего животного.

Вполне возможно, что питомцем семьи будущего главы государства и «первой собакой» страны станет юный голдендудл — гибрид пуделя и золотистого ретривера. Девятинедельного щенка Трампу на мероприятии в честь дня Благодарения показал известный филантроп из штата Флорида Лоис Поуп, знакомый с миллиардером уже много лет. Пока собака находится у Поупа, но после инаугурации Трампа может переселиться в Белый дом.