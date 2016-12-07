Минздрав разрешит целителям работать по лицензии с 2017 года

Министерство здравоохранения решило начать выдачу лицензий на практику народным целителям начиная с 2017 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя координационного совета по регулированию народной медицины при Минздраве Владимира Егорова.

Он уточнил, что лицензия будет выдаваться целителю лишь после прохождения стажировки у традиционных врачей.

«Учить травников будут врачи, которые специализируются в области фитотерапии. Кто будет оценивать костоправов? Врач мануальный терапевт. Они, как врачи, могут оценить сходные с их манипуляции. Такие стажировки будут платными и проходить в частных медицинских центрах», — рассказал Егоров.

По словам чиновника, врачи будут нести ответственность за качество стажировки целителей.

Кроме того, Егоров сообщил, что Минздрав планирует приравнять некоторые методы народного целительства к традиционным и переименовать ст. 50 закона «Об основах охраны здоровья граждан» «Народная медицина» в «Традиционную медицину».