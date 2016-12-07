Украина призвала государства признать голодомор геноцидом

Верховная Рада Украины призвала демократические государства признать голодомор 1932-1933 годов в стране геноцидом украинского народа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Данный документ был принят во втором чтении, его поддержали 233 народных депутата.

«Украина в 1932-1933 годах пережила страшную трагедию - голодомор, который забрал миллионы человеческих жизней. Преступный коммунистический тоталитарный режим путем насильственного изъятия продовольствия, блокады сел и целых районов, запрета выезда за границы охваченной голодом Украины, сворачивания сельской торговли, репрессии несогласных, сознательно создав для украинцев такие жизненные условия, которые были рассчитаны на их физическое уничтожение. Такая политика режима - преступление против человечности в соответствии с Конвенцией ООН от 9 декабря 1948 года о предотвращении преступлений геноцида и наказание за него», - сказано в обращении депутатов.

Голодомор был признан украинским парламентом геноцидом 28 ноября.