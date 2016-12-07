Исинбаева возглавила набсовет РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева заняла пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о назначении Исинбаевой было принято 7 декабря на первом собрании членов РУСАДА в новом составе.

«Я благодарю коллег за оказанное доверие. Мы все понимаем, что борьба с допингом сегодня является одним из важнейших вопросов в повестке дня мирового спорта. А насколько эффективно будет вестись эта борьба в России, зависит от того, когда РУСАДА вернет свое соответствие. Именно в этом мы видим свою основную задачу и приложим для этого максимум усилий», - отметила спортсменка, комментируя свое назначение.

В начале ноября сообщалось, что Исинбаевой могут предложить пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.