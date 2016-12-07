Кадыров сообщил о самочувствии после операции

Операцию главе Чечни Рамзану Кадырову сделали еще 2 декабря, сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом сам Кадыров написал в Instagram.

«Все прошло нормально, чувствую себя хорошо», — отметил руководитель республики.

Он также отметил, что не брал выходной для проведения медицинского вмешательства и поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.

«Ни одного выходного не было, работал, обсуждал вопросы, проводил встречи», — говорится в сообщении.

По словам Кадырова, операцию ему сделали из-за травмы во время занятий боксом. О характере травмы глава Чечни не сообщил.