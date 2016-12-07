07 декабря 2016, 19:31
Кадыров сообщил о самочувствии после операции
Операцию главе Чечни Рамзану Кадырову сделали еще 2 декабря, сейчас он чувствует себя хорошо. Об этом сам Кадыров написал в Instagram.
«Все прошло нормально, чувствую себя хорошо», — отметил руководитель республики.
Он также отметил, что не брал выходной для проведения медицинского вмешательства и поблагодарил всех, кто желал ему скорейшего выздоровления.
«Ни одного выходного не было, работал, обсуждал вопросы, проводил встречи», — говорится в сообщении.
По словам Кадырова, операцию ему сделали из-за травмы во время занятий боксом. О характере травмы глава Чечни не сообщил.
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