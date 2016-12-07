Кадыров перенес операцию

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он перенес операцию. По словам Кадырова, ее провели грозненские врачи после того, как он получил травму на тренировке. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так!» — отметил Кадыров.

По словам чиновника, теперь он «убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали».