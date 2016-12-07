Кадыров перенес операцию
Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он перенес операцию. По словам Кадырова, ее провели грозненские врачи после того, как он получил травму на тренировке. Об этом он написал в своем Instagram.
«Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары. Это было не так!» — отметил Кадыров.
По словам чиновника, теперь он «убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали».
Дорогие друзья! Для меня нет ничего труднее, чем оказаться в больнице в качестве пациента. Но каждый человек обязан следить за здоровьем, искать пути исцеления. Этого предписывает и ислам. И я оказался в руках наших доблестных врачей. После пребывания в операционной, выполнения всех процедур, возвращения домой, снова говорю, что наши ВРАЧИ самые лучшие, умелые, опытные! Ещё раз убедился в ошибочности стереотипа, что звезды медицины ярко светят только где-то вдали. Многие до сих пор не могут расстаться с привычкой не верить своим врачам. Вы знаете, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы наши врачи постоянно осваивали самые передовые методы лечения тех или иных болезней, приглашаем учёных и практиков из Японии, Германии, Китая, Израиля и других стран. Они с изумлением говорят, что в наших клиниках лучшее оборудование, у наших специалистов высокая квалификация. Иностранный доктор с опытом проведения девяти тысяч успешных операций, говорил, что и мечтать не может о таком оборудовании и таких умелых коллегах. Я согласился на операцию в Грозном, хотя мне тоже советовали, что нужно ехать то в одну страну, то в другую. Остался очень доволен. Вы мне часто писали, что якобы на тренировках соперники не наносят удары👊👊. Это было не так!💫🤕 Теперь врачи 🚑устранили последствия всех травм, полученных на ринге. Хочу выразить искреннюю благодарность министру здравоохранения, дорогому БРАТУ Эльхану Сулейманову, врачам, медсёстрам, которые сделали операцию и восстановили здоровье. Могу уверенно сказать, что они верны клятве Гиппократа! #Кадыров #Россия #Чечня #Здоровье #Медицина
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 6 2016 в 3:45 PST