В 2019 году в Венесуэле начнется производство автоматов Калашникова

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин по итогам заседания российско-венесуэльской комиссии высокого уровня сообщил, что все проблемные вопросы по строительству завода по производству автоматов АК-103 в Венесуэле решены. Завод заработает в 2019 году, сообщает ТАСС.

«Мы планируем, что в 2019 году в полную силу заработает уже завод по производству автоматов АК-103 и боеприпасов к ним», — рассказал Рогозин.

Вице-премьер сообщил, что оборудование для производства автоматов практически полностью доставлено и станки находятся на ответственном хранении.

Рогозин напомнил, что в ходе строительства пришлось сменить подрядчика.

«Здание не готово. Сейчас мы выбрали венесуэльских подрядчиков, которые достроят это все. Здание примерно наполовину построено, окон нет, дверей нет, света стабильного и так далее. Это все венесуэльцами будет закончено», — сказал вице-премьер.