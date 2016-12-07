Задержан начальник центра «Э» МВД Ингушетии

Сотрудники ФСБ и центрального аппарата управления собственной безопасности МВД России задержали начальника Центра по противодействию экстремизму (центра «Э») МВД Ингушетии Тимура Хамхоева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Вместе с Хамхоевым были задержаны нескольких его подчиненных.

В чем все они обвиняются, собеседник агентства не уточнил.

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о получении незаконного вознаграждения.