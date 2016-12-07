07 декабря 2016, 20:23
Ходорковский запустил пять медиапроектов
Предприниматель Михаил Ходорковский запустил пять медиапроектов. В начале 2017 года они выйдут из тестового режима и будут доступны для широкой публики. Газете «Ведомости» это подтвердил сам Ходорковский.
Речь идет о СМИ, которые развиваются в рамках проекта «Открытые медиа» — изданиях «Открытая экономика», «Инфометр», «Центр управления расследованиями», «Гаусс» и «Культтриггер».
Ходорковский сообщил, что «Открытые медиа» рассматриваются как акселератор для стартапов в области СМИ.
«Мы даем командам финансирование, предоставляем инфраструктуру, консультируем. Все это помогает проектам выйти на рынок, набрать аудиторию и найти свою бизнес-модель», — сообщил он.
У Ходорковского уже есть медиаресурс «Открытая Россия».
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