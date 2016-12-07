В Ирландии разморозили 100 млн евро Ходорковского

Суд в Ирландии снял арест со счета экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, на котором находятся 100 млн евро. Об этом «Интерфаксу» сообщил Андрей Кондаков — руководитель Международного центра правовой защиты, который представляет интересы России в судебных тяжбах с бывшими акционерами нефтяной компании.

Сам Ходорковский в твиттере подтвердил разморозку счета.

Огорчу трольчатник: ирландский суд поддержал мою просьбу разморозить счет, "висевший" с 2011 года. Враньё про "отмывание" осталось враньем. — Ходорковский Михаил (@mich261213) 7 декабря 2016 г.

Доступ к счету был закрыт в 2011 году, в рамках расследования отмывания преступных доходов, сообщил Кондаков.

«Сегодня Окружной суд Дублина вынес решение о разморозке средств на счете Ходорковского в ирландском банке. Указанные средства в размере 100 млн евро были заморожены Бюро по расследованию мошенничества ирландской полиции в 2011 году в рамках расследования об отмывании денег, полученных незаконным путем», — добавил он.