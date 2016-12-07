Фанаты «Динамо» и «Бешикташа» устроили поножовщину в Киеве
В Киеве возле стадиона «Олимпийский» произошла массовая драка между болельщиками местного футбольного клуба «Динамо» и турецкой команды «Бешикташ», которые играли матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В общей сложности в фанатской драке участвовали порядка 300 человек, в результате по меньшей мере десять болельщиков получили ножевые ранения, передает UA Football со ссылкой на телеканал «Футбол 1».
Beşiktaş'ın çocukları Kiev'de @alphandogualp #Kiev #Beşiktaş #UCL pic.twitter.com/gf4Y0b6Xy8— Beşiktaş Analiz (@Besiktas_Analiz) 6 декабря 2016 г.
Беспорядки перекинулись и на трибуны «Олимпийского», где произошел взрыв неизвестных веществ. Правоохранительные органы не исключали возможности отмены матча. Украинские СМИ обвиняют в случившемся турецких фанатов, утверждая, что зачинщиками драки выступили именно гости.