Фанаты «Динамо» и «Бешикташа» устроили поножовщину в Киеве

В Киеве возле стадиона «Олимпийский» произошла массовая драка между болельщиками местного футбольного клуба «Динамо» и турецкой команды «Бешикташ», которые играли матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В общей сложности в фанатской драке участвовали порядка 300 человек, в результате по меньшей мере десять болельщиков получили ножевые ранения, передает UA Football со ссылкой на телеканал «Футбол 1».

Беспорядки перекинулись и на трибуны «Олимпийского», где произошел взрыв неизвестных веществ. Правоохранительные органы не исключали возможности отмены матча. Украинские СМИ обвиняют в случившемся турецких фанатов, утверждая, что зачинщиками драки выступили именно гости.