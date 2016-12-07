Лавров поддержал американские предложения по Алеппо

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на состоявшейся 7 декабря встрече со своим американским коллегой Джоном Керри заявил, что РФ поддерживает инициативу США по сирийскому Алеппо, передает РИА Новости.

«Я подтверждаю поддержку американской инициативы от 2 декабря», — сказал глава МИД России.

3 декабря стало известно о том, что Керри передал Лаврову предложения Вашингтона по Алеппо.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило о том, что около 70% территории Алеппо находится под контролем сирийских правительственных войск. Уже начались ремонтные работы на автомобильной трассе, ведущей к международному аэропорту.