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07 декабря 2016, 23:44
Госдеп Джон Керри МИД России Россия Сергей Лавров Сирия США

Лавров поддержал американские предложения по Алеппо

Сергей Лавров и Джон Керри
Сергей Лавров и Джон Керри
МИД РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на состоявшейся 7 декабря встрече со своим американским коллегой Джоном Керри заявил, что РФ поддерживает инициативу США по сирийскому Алеппо, передает РИА Новости.

«Я подтверждаю поддержку американской инициативы от 2 декабря», — сказал глава МИД России.

3 декабря стало известно о том, что Керри передал Лаврову предложения Вашингтона по Алеппо.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило о том, что около 70% территории Алеппо находится под контролем сирийских правительственных войск. Уже начались ремонтные работы на автомобильной трассе, ведущей к международному аэропорту.

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