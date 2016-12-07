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07 декабря 2016, 00:02
Мемория

Мемория. Сергей Мазаев

Сергей Мазаев
Сергей Мазаев
Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

7 декабря 1959 года родился Сергей Мазаев, лидер группы «Моральный кодекс».

 

Личное дело

Сергей Владимирович Мазаев (57 лет) родился в Москве. О своих родителях говорил: «Мама у меня была обычной советской служащей, работала с утра до вечера, а папу я никогда не знал. Видел его дважды в своей жизни».

В четвертом классе, когда в школе искали горнистов и барабанщиков, Мазаев решил попробовать себя и начал заниматься музыкой в Доме пионеров. Вскоре поступил в музыкальную школу. После нее окончил училище им. Ипполитова-Иванова по классу кларнета и Институт имени Гнесиных.

Во время службы в армии попал в музыкальную роту, в составе сводного военного оркестра Московского гарнизона участвовал в трех парадах на Красной площади.

Вернувшись из армии, поступил в МГУ, однако не окончил вуз. Рассказывал: «Я учился на экономическом факультете МГУ, два курса, но по молодости и безалаберности бросил — музыка захватила меня окончательно. Я всем тогда говорил, что у них там на первых двух курсах проходят капитализм, а дальше уже социализм: вот, мол, капитализму я выучился, а социализм и так видно».

С 1985 по 1988 год работал музыкантом в ресторанах «Русь», «Салтыковский», «Белград 2», «Союз». Говорил, что «это были самые популярные тогда злачные точки, вся светско-криминальная жизнь проходила на моих глазах. Мне пришлось выучить очень много песен, я копировал множество замечательных музыкантов, и это дало мне огромный опыт».

Во второй половине 1980-х играл в группе «Автограф», записал с ней альбомы «Каменный край» и «Tear Down the Border». Также работал в коллективах «Музыкальный семестр» (при МГУ), «Калинов Мост», «Здравствуй, песня», «Шаровая молния» (группа Вячеслава Добрынина). Играл на кларнете и саксофоне. Про Добрынина вспоминал, что тот «помимо творческих моментов еще и являлся [для участников группы] мостиком на профессиональную сцену».

Осенью 1989 года продюсер Павел Жагун создал группу «Бриллиантовая рука». На роль вокалиста вскоре был приглашен Сергей Мазаев. Он же придумал для группы новое название — «Моральный кодекс».

С тех пор Мазаев является бессменным солистом и лидером коллектива. Из первоначального состава там остались гитарист, музыкальный руководитель группы и автор музыки ко многим песням Николай Девлет-Кильдеев, бас-гитарист Александр Солич. Также в группу входят композитор и аранжировщик Константин Смирнов и барабанщик Юрий Кистенев. Павел Жагун пишет тексты песен и является креативным продюсером МК.

Дискография группы на декабрь 2016 года включает семь альбомов: «Сотрясение мозга», «Гибкий стан», «Я выбираю тебя», «Хорошие новости», «Славянские танцы», «Где ты», «Зима» — и один сборник лучших песен.

Помимо работы в «Моральном кодексе» Мазаев занимается смежными джазовыми проектами с Игорем Матвиенко, Игорем Бутманом, Константином Смирновым и другими музыкантами. В 2011 году он организовал «Эстрадный оркестр Сергея Мазаева», который играет русские и зарубежные хиты, в том числе песни «Морального кодекса». В 2013 году Мазаев собрал струнный женский QUEENtet, с которым выступает, солируя на кларнете.

Также музыкант иногда снимается в кино. В 1979 году он сыграл саксофониста в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». В 1997 году был котом Базилио в картине Дина Махаматдинова «Новейшие приключения Буратино». Среди других работ — «Копейка» Ивана Дыховичного, «Карнавальная ночь-2, или 50 лет спустя» Эльдара Рязанова, «Обитаемый остров» Федора Бондарчука.

Кроме того Мазаев — музыкальный продюсер. В 2005 году он основал продюсерский центр «Мазай коммуникейшенс», который организует концерты «Морального кодекса», «Эстрадного оркестра» и «Квинтета», поддерживает и несколько других проектов.

 

Чем знаменит

 
Сергей Мазаев. 2000
Газета "Музыкальная правда"

Бессменный лидер и вокалист группы «Моральный кодекс», исполнитель таких хитов как «Первый снег», «В твоих глазах», «Где ты?», «До свиданья, мама!», «Я выбираю тебя» и многих других.

Мазаев активно занимается смежными — джазовыми, эстрадными и классическими проектами. Он руководит «Эстрадным оркестром» и ансамблем QUEENtet.

 

О чем надо знать

Музыкант женат вторым браком. От первого у него взрослый сын Илья — экономист, сотрудник Института Гайдара. В свободное время он играет в малоизвестной группе «Rates of exchange».

От второго брака с журналисткой GQ Галиной Мазаевой у певца есть дочь-подросток Анна и сын-первоклассник Петр.

В молодости Мазаев выпивал. Рассказывал, что бросил пить ради семьи. «Я рано познакомился не только с алкоголем, но и с наркотиками, — говорил Мазаев. — И так в этом погряз, что избавляться пришлось с помощью врачей. В 2004 году я последний раз напился. Тогда я понял, что моей молодой красавице-жене [у супругов разница в возрасте 18 лет] противно находиться рядом с пьяным мужем. Ведь любить мужчину с пропитым лицом и вечным перегаром невозможно! Поэтому ради жены я окончательно завязал».

 

Прямая речь

О дебюте на сцене (Well-groomed.ru, август 2012): «Когда я первый раз вышел на сцену, мне было четыре года, и я должен был читать стихотворение на большом концерте. Как только прозвучали аплодисменты и открыли занавес, я опешил от количества зрителей и… описался! В тот момент я решил, что должен стать музыкантом! (Смеется.)».

О классической музыке («АиФ», ноябрь 2009): «Я — классический музыкант. Правда, с большим перерывом в стаже. Классику бросил еще в 80-м году, когда закончил службу в армии. Но пять лет назад вернулся в классическую музыку и несказанно счастлив, что мне на это хватило терпения и усидчивости. Это не ненавистная рутина, когда бабушка или мама заставляют музицировать. Сейчас для меня классика — фантастическое занятие, как секс с любимым человеком.

Если у меня бывает творческий ступор (хотя в последнее время такое не случается), я начинаю играть музыку, которая была написана великими композиторами. Классика — это бездонное озеро. Я начал получать удовольствие от игры, даже гаммы доставляют мне радость. Классика позволяет совершенствовать мозг. И самое главное — она полезна для профилактики звездной болезни. Потому что в этой среде общаюсь с людьми, безусловно, лучше меня подготовленными и знающими музыку. Соответственно я знаю себе цену, и это помогает оставаться в своем уме».

О персональном Крыме (GQ, декабрь 2014): «Когда мне говорят "Крым наш", я отвечаю, что мне не до Крыма, я собственный двор не могу в порядок привести. Моя улица, Малая Бронная, — одна из лучших, да что там, лучшая улица в Москве. Но ее состояние вселяет ужас. На местных работников ЖКХ я вообще не могу повлиять. Ходил, писал, даже напоминал им, что я доверенное лицо Путина, но им нет никакого дела до доверенных лиц, плевать они хотели. Это просто рэкетиры, которые берут с нас деньги и ничего не делают. Так что за Крым я пока борюсь в своем дворе».

О кризисе (там же): «У меня нет таких сбережений, о которых нужно было бы беспокоиться. Какая-то небольшая сумма на черный день лежит в ящике у жены, а так мы все деньги тратим без остатка, дышим полной грудью. Ну вот разве раньше мы каждый год ездили кататься на лыжах в Австрию, пока в семье было три человека, теперь же она увеличилась до четырех. Поэтому с лыжами придется повременить».

 

5 фактов о Сергее Мазаеве

  • Мазаев — заслуженный артист России (2010).
  • На президентских выборах 2012 года был доверенным лицом Владимира Путина.
  • В свое время был влюблен в Наталью Ветлицкую, а первую иномарку — старенький «Кадиллак» получил в подарок от певицы Алены Свиридовой.
  • Атеист, боготворящий женщин. «Я в бога не верю, но скажу: женщина — это почти бог, она может с мужчиной сделать все», — говорил он «АиФ».
  • Поддерживает себя в форме. «Я занимаюсь кардиотренировками, плаванием, спортивной ходьбой и получаю от этого большое удовольствие. А еще регулярно посещаю баню. Летом катаюсь на велосипеде», — рассказывал артист.

 

Материалы о Сергее Мазаеве:

Справка в Википедии

Биографическая справка журнала «7 дней»

Биография РИА Новости

Справка на сайте Mazay.tv

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