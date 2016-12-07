В Кремле отказались комментировать запрет на импорт томографов

Президент России Владимир Путин не вмешивается в вопросы импорта медицинского оборудования и товаров. В администрации главы государства эта тема не обсуждалась, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это не тема президента. Ответственность здесь несут Минздрав и Минпромторг», — сказал глава пресс-службы.

Ранее сегодня на сайте правительства было опубликовано постановление, в 2,8 раза расширившее перечень зарубежных медицинских изделий, которые запрещено приобретать через госзакупки. С февраля 2015 года действовал перечень из 46 зарубежных изделий, теперь он расширен до 128 наименований.

В новый список, в частности, попали глюкометры, костыли и ходунки, дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты и другие товары.