В Израиле из-за подаренного Медведеву дрона начнут служебное разбирательство

Юридический советник правительства и генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит предложил провести служебное разбирательство по факту дарения главой министерства сельского хозяйства Ури Ариэлем премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву беспилотного летательного аппарата Sniper. Об этом РИА Новости рассказала представительница израильского Минсельхоза.

Во время визита в Израиль в первой декаде ноября 2016 года Дмитрий Медведев осмотрел научно-исследовательский центр под Тель-Авивом, где получил в подарок дрон, предназначенный для контроля за ростом урожая.

Недавно власти Испании, где был произведен беспилотник, запросили объяснения по факту передачи устройства с технологиями двойного назначения без согласования с профильными ведомствами из-за ограничения в связи антироссийскими санкциями.

Беспилотник Sniper стоит 52 тысяч долларов.