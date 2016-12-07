Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тысяч рублей

Тверской райсуд Москвы оштрафовал Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал» за отказ добровольно регистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».

Организация была оштрафована на 300 тысяч рублей по статье КоАП «нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента».

«Мемориал» судился с Минюстом, который включил общество в список иноагентов.

«Согласно постановлению Конституционного суда РФ международные организации не могут быть иностранными агентами, поэтому "Мемориал" привлекать как международных агентов нельзя», — отметил на заседании представитель организации.