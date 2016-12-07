07 декабря 2016, 10:17
Правительство задумалось о введении реестра лиц с психическими расстройствами
Правительство России поручило Минздраву рассмотреть предложение о создании федеральной информационной системы по учету лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Инициатива поступила в кабмин от компании «Национальный фармацевтический реестр», учрежденной в августе главой совета директоров СМП-банка Артемом Оболенским.
В компании предлагают разработать реестр в рамках государственно-частного партнерства.
«Мы предлагаем создать систему и передать ее государству, выступить в дальнейшем ее оператором и заниматься обслуживанием реестра», — заявили там.
В существующей системе, отметили в компании, учет производится по месту регистрации пациента. При смене регистрации передача сведений о пациенте затруднительна.
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