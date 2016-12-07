Израиль нанес удар по аэродрому под Дамаском

Израиль минувшей ночью нанес удар по военному аэродрому Мезза в окрестностях сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщает сирийское агентство SANA, которое ссылается на военный источник.

По его словам, ракеты класса «земля-воpдух» были выпущены в 3 часа ночи со стороны Голанских высот. В результате на месте их падения возник пожар, однако никто не пострадал.

Израильский телеканал 9tv сообщает, что был атакован склад с оружием, которое предназначалось для террористической группировки «Хезболла».

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что атаку произвели ВВС Израиля.