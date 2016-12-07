Милонов потребовал проверить «Медузу» на экстремизм

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Генпрокуратуру проверить интернет-издание «Медуза» на предмет пропаганды экстремизма и терроризма. Об этом сообщает Life.

Поводом для обращения депутата послужил материал журналиста Ильи Азара под заголовком «Когда вернетесь, мы вас убьем» о судьбе сбежавших из Чечни местных жителей, которые пытаются укрыться в Европе от преследования так называемых кадыровцев.

По мнению Милонова, данная статья является провокацией с целью подорвать единство России и выступает как поощрение террористов и осуждение сотрудников правоохранительной системы.

«Несмотря на все потуги, у Азара и его хозяина не получается раскачать лодку межнациональной конфронтации. В репортаже они взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев», — заметил Милонов.

Помощник депутата Илья Евстигнеев подтвердил факт подачи запроса, а сам Милонов на своей странице в соцсети «ВКонтакте» разместил ссылку на материал Life.

В Генпрокуратуре «Медузе» заявили, что запрос еще не зарегистрирован, и эта процедура займет три дня.