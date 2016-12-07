Источник сообщил об увольнении департамента Минобрнауки

Департамент науки и технологий, входящий в Министерство образования и науки России, оказался уволен в полном составе. Об этом пишет Indicator.Ru, ссылаясь на два близких к ведомству источника.

«Никто пока не понимает, что это означает. Во-первых, сейчас конец года, и есть большое количество документов, отчетов, которые нужно подписать, и все они находятся в опечатанных документах. Во-вторых, предполагалось, что в ближайшее время Минобрнауки должны разделить на два ведомства — по образованию и по науке соответственно, возможно, это начало процесса», — рассказали они изданию.

Как рассказал официальный представитель министерства Владимир Шулов, к данному моменту у него нет документов, подтверждающих увольнение директора департамента Сергея Салихова.