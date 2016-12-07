Минздрав прокомментировал новость о лицензировании целителей

Российское министерство здравоохранения выступило с опровержением появившейся в СМИ информации о том, что собирается выдавать лицензии народным целителям, передает РИА Новости со ссылкой на главу департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олега Салагая.

Он подтвердил, что в Минздраве действительно существует координационный совет по вопросам нормативно-правового регулирования народной медицины, где обсуждаются различного рода инициативы.

«Однако в настоящее время министерством не разрабатывается каких-либо поправок в законы, которые бы предусматривали наделение министерства полномочиями по выдаче лицензий народным целителям», — заверил представитель Минздрава.

Салагай напомнил, что народная медицина не попадает под определение лицензируемой деятельности, а носит разрешительный характер — эти разрешения выдаются властями субъектов федерации и позволяют народным целителям работать на их территории.

Напомним, ранее в СМИ со ссылкой на заместителя председателя координационного совета по регулированию народной медицины при Минздраве Владимира Егорова сообщили, что с 2017 года ведомство собирается начать выдачу лицензии на практику народным целителям, которые пройдут стажировку у врачей традиционной медицины.