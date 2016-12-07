Обвинение потребовало вынести пожизненный приговор Ратко Младичу

Сторона обвинения потребовала приговорить бывшего командующего Войском Республики Сербской Ратко Младича к пожизненному заключению за военные преступления в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Об этом сообщает AP.

Процесс над Младичем проходит в Гааге, его проводит Международный трибунал ООН по бывшей Югославии.

Ожидается, что приговор Младичу будет вынесен в начале следующего года.

Как заявил на сегодняшнем заседании прокурор Алан Тигер, любой приговор кроме пожизненного заключения «будет оскорблением памяти жертв как живых, так и мертвых и унижением правосудия».