МОК подвел промежуточные итоги перепроверки допинг-проб

После заседания совета директоров Международного олимпийского комитета (МОК) медицинский и научный руководитель организации доктор Ричард Баджетт рассказал о повторной проверке допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, передает Reuters.

По словам Баджетта, к настоящему моменту число положительных допинг-проб, выявленных при перепроверке тестов, достигло 101. «И я могу подтвердить, что еще больше положительных проб с Олимпиады в Лондоне появится позже», — заверил представитель МОК.

Он призвал атлетов задуматься о том, что факты применения ими запрещенных препаратов могут быть обнаружены даже после соревнований, причем до десяти лет спустя.

На данный момент, уточнил Баджетт, после Игр в Пекине дисквалифицированы 49 атлетов, после лондонской Олимпиады — 30 атлетов.

Напомним, 7 декабря МОК объявил о продлении антироссийских санкций «до дальнейшего уведомления», а на 9 декабря запланирована презентация второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, где будут фигурировать имена спортсменов со сфальсифицированными допинг-пробами. Кроме того, предполагается, что в новой части доклада будут приведены доказательства участия государства в создании системы подмены анализов атлетов в России.