07 декабря 2016, 19:26
МОК продлил санкции против России
Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций, введенных организацией против России в июле 2016 года. Об этом сообщает AP.
19 июля МОК рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта искать места проведения соревнований вне России.
Такое решение было связано с публикацией результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о поддержке Россией употребления допинга на государственном уровне во время Олимпиады в Сочи.
Сегодня МОК продлил эти санкции «до дальнейшего уведомления».
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