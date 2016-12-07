МОК продлил санкции против России

Международный олимпийский комитет принял решение о продлении санкций, введенных организацией против России в июле 2016 года. Об этом сообщает AP.

19 июля МОК рекомендовал международным федерациям зимних видов спорта искать места проведения соревнований вне России.

Такое решение было связано с публикацией результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о поддержке Россией употребления допинга на государственном уровне во время Олимпиады в Сочи.

Сегодня МОК продлил эти санкции «до дальнейшего уведомления».