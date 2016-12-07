Московские коммунальщики приготовились к борьбе с последствиями снегопада

В связи с начавшимся в российской столице снегопадом коммунальные службы Москвы приведены в полную готовность, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

«К Москве подошел атмосферный фронт с северо-запада, который принес с собой снег и метели», — пояснил чиновник, сославшись на прогноз синоптиков о том, что к 9:00 четверга прирост снежного покрова в Москве составит 3-6 сантиметров.

Коммунальным службам российской столицы из-за снегопада предписано проводить работы по вывозу снега с объектов дорожного хозяйства в круглосуточном режиме.