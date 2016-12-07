Суд в Москве арестовал 12 предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир»

Мещанский районный суд Москвы арестовал 12 человек, задержанных сегодня по подозрению в участии в ячейке запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что все задержанные являются уроженцами среднеазиатских государств. Агентство приводит их фамилии: Бурхониддини, Домуллоджнов, Игамбердыев, Исомадинов, Мамаюсупов, двое Надировых, Сатторов, Сиддиков, Токтомуратов, Хадзиев и Хидирбаев.

Они арестованы до 30 января 2017 года.

Источник агентства ранее сообщал, что задержанные проводили занятия по вовлечению в свою организацию.