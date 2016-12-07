Комитет ГД и Мособлдума разошлись в оценке укрупнения муниципалитетов

Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению и президентский Совет по правам человека сочли объединение муниципалитетов в Московской области противоречащим закону. Об этом информирует «Коммерсантъ».

Речь идет о запросе совета депутатов города Запрудня, которые попросили дать оценку реформе местного самоуправления (МСУ) в Подмосковье, инициированную губернатором Андреем Воробьевым.

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного управления Алексей Диденко в ответе на запрос подчеркнул, что «Конституция предусматривает осуществление местного самоуправления прежде всего в городских и сельских поселениях, а уже потом на других территориях».

Двухуровневая система управления — сельские и городские поселения, муниципальные районные и городские округа — является «концептуальным положением». Таким образом, в случае упомянутого преобразования в Подмосковье не окажется поселений первого уровня. Следовательно, оно противоречит действующему законодательству и всей логике муниципального развития.

Мособлдума и экспертный совет Всероссийского совета местного самоуправления также высказали свое мнение, назвав преобразование законным.

«Споры по преобразованию районов в округа идут с момента принятия закона о местном самоуправлении. Это вопрос интерпретации законодательства. В Московской области такие объединения проходили, при этом преобразование Озерского района в городской округ оспаривалось в Верховном суде, он признал его законность», — сообщил изданию глава комитета по МСУ облдумы Подмосковья Анатолий Наумов

Глава экспертного совета Всероссийского совета местного самоуправления член СФ Вячеслав Тимченко заявил, что преобразование сельских поселений в городские округа он нарушением закона назвать не может, хотя «противоречие логике « МСУ определенно усматривает.

«Здесь нужно подходить индивидуально. Например, в Подмосковье есть Домодедовский городской округ, преобразованный из района еще несколько лет назад. Конечно, это нетипичный случай и, возможно, это не совсем то, что предполагал законодатель во время работы над законом об МСУ, но исполнение полномочий местного самоуправления там нисколько не страдает»,— предположил сенатор.