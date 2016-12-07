МВД открыло аукцион на закупку ПК с иностранным софтом на сумму 800 млн рублей

Сенатор Людмила Бокова обратилась к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, сообщив, что аукцион МВД на закупку 17,9 тысяч компьютеров с предустановленным Microsoft Windows 7 Professional и Microsoft Office Professional Plus 2013 «вызывает у нее озабоченность». По ее мнению, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа, аукцион на общую сумму до 810 млн рублей из-за непрозрачности для внешнего аудита дает широкую возможность для злоупотреблений.

Бокова напомнила, что закупка госорганами иностранного софта при наличии отечественного аналога запрещена. Кроме того, неизвестно, какие преимущества заявленное программное обеспечение (ПО) имеет перед российским аналогичным продуктом. Следовательно, нет оснований для соблюдения запрета на закупку иностранного ПО.

Директор центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух сообщил изданию, что необходимо исключить ПО Microsoft из документации реестра на закупку и также намерен обратиться с этой просьбой к Колокольцеву.

В МВД на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Напомним, в мае 2016 Минэкономразвития предложило запретить использование зарубежного программного обеспечения (ПО) при наличии отечественных аналогов.

Позднее Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минпромторг, а также Институт развития интернета (ИРИ) предложили ввести систему штрафов для чиновников, чтобы исключить возможность целенаправленных нарушений установленных правил закупок программного обеспечения и оборудования.