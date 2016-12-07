Третьяковка закрыла живую очередь к шедеврам Ватикана из-за перекупщиков

С 15 декабря вход на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» в Государственной Третьяковской галерее будет осуществляться только по предварительно купленным именным билетам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГТГ.

Таким образом галерея собирается нейтрализовать перекупщиков, которые развернули активную деятельность после того, как Третьяковка ввела живую очередь в кассу за билетами на ближайший по времени сеанс посещения выставки.

В сообщении отмечается, что 15 декабря билеты на период с 31 декабря по 15 января начнут продаваться онлайн и в кассах музея в Лаврушинском переулке и на Крымском Валу. Поскольку билеты будут именными, при входе посетителям придется предъявлять удостоверение личности.

Возможность пройти на выставку без очереди по бесплатным билетам, оформляемым на месте в кассе непосредственно перед посещением, предоставляется инвалидам первой группы с одним сопровождающим, инвалидам второй группы, детям с ограниченными возможностями здоровья с сопровождающим и ветеранам боевых действий.

«Шедевры Ватикана» вызвали в Москве большой ажиотаж: эти полотна крайне редко покидают хранилища, и их показ в российской столице стал одним из самых значимых событий в череде европейских выставок.

В качестве ответного шага Третьяковская галерея в будущем году отправит в Ватикан картины русских художников XIX - начала XX вв. с библейскими сюжетами.