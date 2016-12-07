Минобрнауки опровергло сокращение департамента

В Минобрнауки заявили, что сокращения сотрудников департамента науки и технологии не происходило. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких приказов об увольнении руководства департамента науки и технологий Минобрнауки России нет. Департамент работает в плановом режиме в соответствии с задачами, указанными в положении о департаменте», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что департамент Минобрнауки мог быть уволен в полном составе в связи с начавшейся реформой ведомства.