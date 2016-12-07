В Кремле не нашли мирных жителей в восточном Алеппо

В восточной части сирийского города Алеппо остались только террористы, с которыми нецелесообразно вести переговоры о перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«То, что касается восточной части города, то кто бы там ни был, но это, скорее, объединение всех вокруг [запрещенной в РФ] террористической организации "Джабхат ан-Нусра", то есть это все боевики — террористы», — сообщил песков на вопрос, расширяются ли контакты российских военных с вооруженной оппозицией в Сирии.

Он добавил, что существует «несколько сотен населенных пунктов, различных групп, которые присоединились к режиму перемирия» в Сирии.

На вопрос о целесообразности активизации действий РФ в Сирии в связи с потерями среди российских военнослужащих Песков ответил, что это решают Минобороны и верховный главнокомандующий России.

Сирийским правительственным войскам сегодня удалось взять под контроль весь исторический центр Алеппо — Старый город, сообщает BBC News. Значительная часть восточного Алеппо также находится под контролем сил правительства Сирии.