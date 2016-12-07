Обама признал вину США в становлении ИГ

Президент США Барак Обама, выступая на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида, заявил, что политические ошибки 2003 года стали причиной зарождения запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ). Видеозапись его выступления опубликована на сайте Белого дома.

Он также выразил надежду, что подобное не повторится.

«Когда мы принимали решение о том, какими будет ответ, мы отказались повторять некоторые ошибки, допущенные во время вторжения в 2003 году, которые помогли подняться организации, ставшей ИГ», — заявил Обама.

Американский президент подчеркнул, что США удалось создать коалицию из 60 стран, которые ведут борьбу с ИГ в Ираке. Обама отметил, что в том регионе с радикалами воюют не американские военные, а местные формирования, которым оказывается помощь оборудованием, советниками и спецназом.

Обама сообщил, что коалиция нанесла уже около 16 тысяч авиаударов, а ИГ потеряло более половины ранее принадлежащих ему территорий.