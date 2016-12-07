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07 декабря 2016, 10:48
Сирия

В Сирии погиб российский офицер

Бои на улицах Алеппо. Фото: Freedom House/Narciso Contreras/Some rights reserved
Бои на улицах Алеппо. Фото: Freedom House/Narciso Contreras/Some rights reserved
Freedom House/Narciso Contreras/Some rights reserved

Подполковник российской армии Руслан Галицкий погиб в сирийском Алеппо от ран, полученных в ходе артобстрела повстанцами жилого квартала города, сообщает Минобороны России. Пресс-релиз передает РИА Новости.

Отмечается, что офицер получил ранения несколько дней назад «в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо».

Галицкий, как сообщают в Минобороны, был одним из российских военных советников. Он представлен к «высокой государственной награде» посмертно.

5 декабря в Алеппо при обстреле российского мобильного госпиталя погибли две военные медсестры, а также несколько местных жителей.

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