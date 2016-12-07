В Сирии погиб российский офицер

Подполковник российской армии Руслан Галицкий погиб в сирийском Алеппо от ран, полученных в ходе артобстрела повстанцами жилого квартала города, сообщает Минобороны России. Пресс-релиз передает РИА Новости.

Отмечается, что офицер получил ранения несколько дней назад «в ходе артиллерийского обстрела боевиками так называемой "оппозиции" одного из жилых кварталов западной части Алеппо».

Галицкий, как сообщают в Минобороны, был одним из российских военных советников. Он представлен к «высокой государственной награде» посмертно.

5 декабря в Алеппо при обстреле российского мобильного госпиталя погибли две военные медсестры, а также несколько местных жителей.