Стала известна официальная причина аварии «Прогресса»

Центр управления полетами заявил, что космический грузовик «Прогресс МС-04» упал после аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У». Об этом сообщает ТАСС.

«Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-04" не вышел на орбиту ИСЗ из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты-носителя на 383 секунде полета», — заявили в ЦУПе.

О падении космического грузового корабля стало известно 1 декабря. Роскосмос подтвердил информацию в СМИ и сообщил, что «Прогресс» был утерян на высоте 190 километров над территорией Тувы.

Источники в ракетостроительной отрасли высказали предположение, что космический корабль мог упасть из-за халатности при сборке двигателя третьей ступени «Союз-У».

Специалисты космодрома Байконур сообщили, что, по предварительным данным, третья ступень потеряла ориентацию, и двигательная установка аварийно выключилась.