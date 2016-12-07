В Казахстане арестована группа причастных к хищению нефти исламистов

Несколько подозреваемых в хищении нефти, а также покровительствовавшие им религиозные радикалы был арестованы в Актобе во время спецоперации. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комитета национальной безопасности Казахстана.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан ряд лиц, подозреваемых в причастности к хищению нефти, изъяты автоцистерны с нефтью и нефтепродуктами. Помимо этого, арестовано несколько членов преступной группировки, состоящей из приверженцев радикального салафизма, которая оказывала так называемое криминальное покровительство лицам, осуществляющим хищение нефти», — сказано в сообщении пресс-службы.

Также отмечено, что обыски и задержания идут на предприятиях, которые, по предварительным данным, занимаются легализацией краденой нефти.

Ранее 7 декабря стало известно, что в Актобе в районе нефтеперерабатывающего завода и в разных частях города проводятся задержания.