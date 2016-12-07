Forbes второй раз признал Джонни Деппа самым переоцененным актером

Рейтинг самых переоцененных голливудских актеров и актрис в очередной раз составил американский журнал Forbes — и уже второй раз подряд в нем лидирует Джонни Депп.

Критерием оценки стало сопоставление расходов киностудий на гонорары актерам и прибыли от проката получившихся фильмов. В результате Forbes высчитал прибыль, которую принес каждый доллар, потраченный на того или иного актера.

Первое место в рейтинге занял Джонни Депп, который вернул создателям фильмов, где сыграл, всего по 2,8 доллара на каждый потраченный доллар.

На втором месте оказался Уилл Смит (5 долларов), на третьем — Ченнинг Татум (6 долларов), на четвертом — Уилл Феррелл (6,5 доллара), замыкает пятерку антилидеров ветеран Голливуда Джордж Клуни (6,7 доллара).

Знаменитый комик Адам Сэндлер удостоился шестого места с показателем в 7,6 доллара на каждый заплаченный ему доллар, седьмое с 9,2 доллара занял Марк Уолберг, восьмое — Леонардо ДиКаприо (9,9 доллара).

Единственная представительница прекрасного пола в списке — Джулия Робертс — оказалась на девятом месте с показателем в 10,8 доллара на каждый потраченный на нее доллар киностудий.

Закрывает десятку самых переоцененных актеров Голливуда Брэдли Купер (12,10 доллара).